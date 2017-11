El colonizado mental y el proceso transformador

Muchas veces quien ha escrito esta columna, ha mencionado lo que Don Arturo Jauretche ha llamado la colonización pedagógica o cultural, y como derivado de ese efecto, la clase media Argentina azonzada como paradigma de la colonización mental.

La opinión publicada termina siendo aceptada como verdad absoluta. La verdad la tenemos nosotros, todos los demás, son corruptos...

«De todos los usureros, la adulación es la que saca más crecidos premios: cuando a los grandes les faltan virtudes ella se las presta, y se ve ampliamente recompensada con pensiones, favores, empleos y condecoraciones. (Louis Philippe de Ségur)»

Para comprender en qué consiste la colonización mental cabe recodar a Angel J. Harman quien nos enseña: “Se trata de un problema relacionado con la identidad. Es cuando un individuo o un grupo asume el pensamiento de otra cultura dominadora a la que considera superior a la heredada de sus antepasados”

Sigue diciendo el autor: “En este caso, tanto el paisaje que lo rodea, como su historia, sus tradiciones, le resultan extraños, y siente una admiración rayana en el servilismo por lo que se relaciona con la cultura dominante o colonizadora”

Después agrega: “El colonizado no es sino que hace como qué o se parece a; no bien en, sino que vive de. Es el mundo de las apariencias, del no-ser. El colonizado puede ser consciente o inconsciente: en el primer caso acepta su condición por conveniencia o por comodidad; en el segundo que es el caso de la mayoría, la colonización mental se ha ejercido con bastante sutileza como para que el receptor no se haya dado cuenta. Cumplen una función esencial, la publicidad, la propaganda, las dádivas, el adoctrinamiento encubierto, y otras formas indirectas de captar la voluntad”

Precisamente es la publicidad y el marketing electoral el que predomina en la actualidad, condicionando la opinión pública, que mediante gigantescos operativos de prensa monopólica, generan una opinión publicada, que termina siendo aceptada como verdad absoluta, y todo lo que se contraponga a eso, no debe ser escuchado o es fruto del resentimiento. La verdad la tenemos nosotros, todos los demás, son corruptos.

En la semana que transcurre el presidente Mauricio Macri viajó a los EE UU, para presentarse ante hipotéticos inversores, y fue premiado con el Golden Insigne (Insignia de Oro) de la organización lobista de esos mismos empresarios llamada Council Of The Américas, con el fundamento de haber logrado supuestos extraordinarios logros y detentar un liderazgo transformador en Argentina.

Aparentemente el proceso transformador que le atribuyen estos representantes del establishment surgió en forma inmediata como reconocimiento a la promesa del primer mandatario –mandadero- de que las reformas pedidas por el FMI en Noviembre de 2016 y que forman parte del paquete enviado al Congreso de la Nación, estará listo en dos meses.

Hablamos de la reforma previsional que apunta no sólo a la reducción de las jubilaciones ordinarias, sino al recreación de cuentas de capitalización individual –otra vez el engendro AFJP- y a la reforma laboral flexibilizadora, el sueño también dorado de los capitalistas que montan su seguridad jurídica sobre la precariedad de los demás.

Esta dramática puesta en escena ha mostrado al vasallo colonizado mental por conveniencia, pues al fin y al cabo el mismo presidente y su entorno constituyen la más rancia patria contratista ligada a los fondos del Estado en beneficio propio, y como también decía Jauretche: “Ellos son los aparceros y aunque administran la estancia, casi toda la ganancia la llevan los forasteros” (El paso de los libres).

Este desempeño rastrero y vergonzante del presidente de la Argentina, se entiende por el juego de los intereses que los mueve y en el cual son y serán socios, y hasta resulta coherente en personajes acostumbrados a sostener el lucro de sus empresas a cualquier precio, en connivencia con el colonizador económico. La oligarquía argentina nunca trepidó en resignar la soberanía por pesos o patacones.

Pero lo que resulta indignante por afuera de lo actuado por esta clase de elite, es la pasividad, el consentimiento, y hasta el aplauso que genera en la masa de colonizados mentales que nunca participarán del festín de los otros, sintiéndose ficticiamente parte de esa clase, cuando históricamente nunca lo fueron ni lo serán en el futuro, salvo para poner el lomo cuando lleguen rebencazos de los patrones, con tal de poder sentirse imaginariamente que no son parte de la chusma.

Y así, el aparato mediático les ha hecho creer a los colonizados mentales que ellos forman parte del proceso transformador, que el futuro les pertenece, y que tener empresas Off Shore para evadir o lavar dinero oscuro ya no es delito, sino que es un derecho esencial de la gente top, que la diferencia de la grasa militante.

Cuando los colonizadores europeos llegaron a estas tierras hace más de cinco siglos, actuaban de la misma manera. Por ejemplo podemos leer en “Revista Temas Americanistas – Departamento de Historia de América – Universidad de Sevilla

En esa publicación es expone: “Había una realidad evidente de la que las autoridades españolas no tardaron en percatarse y era la fe ciega que los indios profesaban a sus caciques. Así, pues, la postura oficial de reconocimiento de la nobleza indígena tenía su lógica, mucho más allá de la tradición histórica, pues se tenía claro que, atrayéndose al grupo caciquil, se podría controlar mucho más fácilmente al grueso de los indios”

Y sigue diciendo: “Por ello una de las principales estrategias utilizadas por las autoridades españolas para hispanizar al indígena fue precisamente, como afirma István Szászdi, la conversión y transformación de los caciques en vasallos ejemplares a los ojos de sus comunidades indígenas”.

Como se puede comprobar, los españoles invasores nombraban nobles a los caciques, los llenaban de títulos y reconocimientos, y de esa forma podían dominar a todos los indios, quienes nunca gozaron de las prebendas de esos caciques que vivían en la Corte de Cadiz, mientras la masa de sojuzgados sufría todo tipo de privaciones y moría de agotamiento en las minas de América.

Por eso cuando el presidente Macri dice que hay que mirar hacia el futuro, que todos tenemos que hacer esfuerzos, que los sueños son nuestros y que de esa forma vamos a salir adelante –y otras sandeces por el estilo- al mismo tiempo que recibe premios de los colonizadores, en realidad sigue un libreto impuesto por quienes van a seguir haciendo su agosto explotando a los colonizados mentales.

Los colonizados mentales mientras tanto, ni siquiera se dan cuenta que ese libreto no solamente no es el futuro, sino que atrasa más de quinientos años.